Кабмин вводит запрет на анонимное пользование мессенджерами

Правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Мессенджеры, в соответствии с документом, будут проверять информацию о номере пользователя у его мобильного оператора, который будет представлять информацию сервису в течение 20 минут с момента получения запроса. Если в базе оператора номер отсутствует, идентификация пользователя пройдена не будет. И мессенджер услуг пользователю не предоставит.



После регистрации пользователь получает свой код идентификации в мессенджере. Этот код будет передан оператору, который в своей базе будет указывать, в каком приложении переписывается данный клиент.



Тем, кто уже пользуется приложениями, не придётся проходить идентификацию, если данные, полученные от них сервисом, и сведения, которые находятся у мобильного оператора, совпадут.



Данные правила должны вступить в силу через 180 дней.



"AK&M" от 06.11.2018