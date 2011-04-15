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06/11/2018
13:49

Кабмин вводит запрет на анонимное пользование мессенджерами

Правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Мессенджеры, в соответствии с документом, будут проверять информацию о номере пользователя у его мобильного оператора, который будет представлять информацию сервису в течение 20 минут с момента получения запроса. Если в базе оператора номер отсутствует, идентификация пользователя пройдена не будет. И мессенджер услуг пользователю не предоставит.

После регистрации пользователь получает свой код идентификации в мессенджере. Этот код будет передан оператору, который в своей базе будет указывать, в каком приложении переписывается данный клиент.

Тем, кто уже пользуется приложениями, не придётся проходить идентификацию, если данные, полученные от них сервисом, и сведения, которые находятся у мобильного оператора, совпадут.

Данные правила должны вступить в силу через 180 дней.

"AK&M" от 06.11.2018
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