Станцию метро "Беломорская" построят через несколько месяцев

Строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро завершится через несколько месяцев, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Станция "Беломорская" строится между "Речным вокзалом" и "Ховрино" Замоскворецкой линии метро.



"Беломорская" сначала не была включена в план строительства, но по просьбе жителей района власти нашли для неё место.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 06.11.2018