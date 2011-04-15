Тоннель на Варшавском шоссе будет открыт в ближайший месяц

Автомобильный тоннель длиной почти 600 м на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная будет открыт в ближайший месяц, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Строительство тоннеля является частью проекта по реконструкции участка Варшавского шоссе от проектируемого проезда N 728 до обводной дороги на Подольск. Уже построена и открыта эстакадаосновного хода шоссе из области в Москву и на улицу Маршала Савицкого. Скоро будет запущено движение и по тоннелю на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что длина построенных по этому проекту дорог составляет порядка 11.7 км.



"Благодаря новой реконструкции участка Варшавского шоссе и строительству дополнительных объектов изменена схема организации дорожного движения. Если раньше автомобили двигались по двум независимым двухсторонним участкам дороги, то теперь движение в область осуществляется по основному ходу Варшавки, а в Москву - по дублёру", - пояснил М.Хуснуллин.



"AK&M" от 06.11.2018