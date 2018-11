Газпром и OMV подписали дополнение к контракту на увеличение объема поставок газа в Австрию

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали дополнение к контракту на поставки газа в Австрию. Об этом говорится в сообщении компании.



Документ предусматривает увеличение объёма поставок газа в Австрию сверх контрактного количества на 1 млрд куб. м в год на весь срок действия контракта.



"За десять месяцев 2018 года поставки в республику уже на треть превысили объём за аналогичный период 2017 года, составив 8.8 млрд куб м., - сказал А.Миллер.



На встрече стороны также рассмотрели дальнейшие шаги по реализации подписанных в октябре этого года соглашений. В частности, по созданию совместного координационного комитета по взаимодействию компаний, а также подготовке сделки по вхождению OMV в проект по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.



Напомним, с 2017 года OMV является партнёром Газпрома по освоению Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ).



5 июня 2018 года подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Ранее контракт действовал до 2028 года.



3 октября 2018 года Газпром и OMV подписали основополагающее соглашение о продаже активов.



4 октября 2018 года Газпром и OMV подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.



В 2017 году Газпром установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию - 9.1 млрд куб м газа, что на 50.3% (3 млрд куб м) превышает показатель 2016 года (6.1 млрд куб м) и на 33.7% (2.3 млрд куб м) - объем поставок в 2005 году, когда был достигнут предыдущий рекорд (6.8 млрд куб м).



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 06.11.2018