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06/11/2018
14:19

Количество полётов в воздушном пространстве РФ увеличилось на 10.6%

Количество полётов, выполненных российскими и иностранными перевозчиками в верхнем воздушном пространстве РФ, составило 149.8 тыс. и превысило показатели прошлого года на 10.6%. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Росавиации по информации ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

На международных трассах выполнено 76.5 тыс. полётов (+7%), из них транзитных - 26.2 тыс. (+3.8%). На внутренних воздушных линиях авиакомпании совершили 73.3 тыс. полётов, увеличив показатели на 14.6%.

С января по октябрь российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 1.422 млн полётов (+10.2%). На международных воздушных линиях было выполнено 737.6 тыс. полётов (+10.7%), включая 251.7 тыс. транзитных полётов (+7.6%). Число внутренних полётов составило 684.6 тыс., обеспечив рост 9.6%.


"AK&M" от 06.11.2018
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