ВТБ приобретает Запсибкомбанк

ВТБ достиг договорённости с акционерами Запсибкомбанка о приобретении более 70% акций одного из ведущих банков Уральского федерального округа. Соответствующий меморандум был подписан сторонами. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ.



По условиям соглашения, ВТБ покупает контрольный пакет Запсибкомбанка. Окончательный размер приобретаемой доли будет определён после обязательного предложения миноритариям о выкупе акций. Закрытие сделки планируется до конца текущего года после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений Группы ВТБ.



Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты Запсибкомбанка – как физические, так и юридические лица. Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности Группы ВТБ. Команда банка, обладающая большим опытом работы в Тюменской области и других регионах присутствия, будет сохранена и усилена менеджерами банка ВТБ.



После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году, когда Запсибкомбанк перейдёт под бренд ВТБ. Стратегия его развития будет предполагать дальнейшее усиление позиций объединённого банка на рынке Урала.



ПАО "Запсибкомбанк" (Тюмень, ИНН 7202021856) основано 23 ноября 1990 года на базе Тюменского территориального управления Промстройбанка. Тюменская область и ЯНАО выкупили контрольный пакет акций Запсибкомбанка.



Запсибкомбанк - универсальный банк, основным регионом присутствия которого являются Тюмень и Тюменская область, где банк занимает лидирующие рыночные позиции. Банк специализируется на ипотечном и потребительском кредитовании физических лиц (доля на рынке розничного кредитования Тюменской области - около 8%), расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также на вложениях в ценные бумаги и операциях на межбанковском рынке. Кроме того, банк кредитует региональные органы власти и организации, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляет банковские гарантии и иные услуги данным клиентам (расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты).



На сегодняшний день "Запсибкомбанк" является одним из лидеров банковской отрасли Урала. Он обслуживает свыше 600 тыс. физических лиц и 21 тыс. корпоративных клиентов. Приобретение позволит ВТБ увеличить долю рынка Тюменской области по кредитам физлицам почти в 2 раза, по пассивам – почти в 2.5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



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