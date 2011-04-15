ЛУКОЙЛ и Eni подписали соглашение по проектам в Мексике

ПАО "ЛУКОЙЛ" и компания Eni подписали соглашение по взаимному приобретению долей участия в блоках 10, 12, 14 на мелководном шельфе Мексики. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



Данное соглашение позволяет расширить портфель поисковых проектов ЛУКОЙЛа в регионе, диверсифицировать риски и нарастить компетенции в области геологоразведочных работ.



В соответствии с соглашением, ЛУКОЙЛ переуступает Eni 40% в Блоке 12, оставаясь оператором проекта с долей 60%. Eni, в свою очередь, переуступает ЛУКОЙЛу 20% в Блоке 10 и 20% в Блоке 14, оставаясь оператором проектов. Обязательным условием закрытия сделки является получение одобрения Национальной комиссии по углеводородам Мексики.



Блоки 10, 12 и 14 находятся в перспективном бассейне Sureste в мелководной части Мексиканского залива. Лицензии на блоки были получены ЛУКОЙЛом и Eni в 2017 году по результатам первого этапа второго лицензионного раунда в Мексике.



В марте 2018 года ЛУКОЙЛ и Eni стали победителями тендера по Блоку 28 в бассейне Sureste по результатам первого этапа третьего лицензионного раунда. Доля ЛУКОЙЛа - 25%, Eni - 75% (оператор).



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 37.5% до 276.4 млрд руб. Выручка от реализации увеличилась на 32.1% до 3686.8 млрд руб., показатель EBITDA - на 33.1% до 514.7 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за первое полугодие 2018 года упала на 25% до 86.536 млрд руб. со 115.607 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6.8% до 96.366 млрд руб. со 103.375 млрд руб., валовая прибыль - на 8.85% до 85.977 млрд руб. с 94.332 млрд руб. Прибыль от продаж составила 69.663 млрд руб. против 78.939 млрд руб.



Eni S.p.A. - глобальный энергетический концерн, представленный в нефтяном и газовом секторах, производстве и продаже электроэнергии, нефтехимии, сервисном и инженерном обслуживании нефтяных месторождений.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"