Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 ноября

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Банк России установил на 7 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.6786
1 Азербайджанский манат 38.8984
100 Армянских драмов 13.5339
1 Белорусский рубль 31.1059
1 Болгарский лев 38.5058
1 Бразильский реал 17.7101
100 Венгерских форинтов 23.3995
1000 Вон Республики Корея 58.6915
10 Гонконгских долларов 84.2423
1 Датская крона 10.0961
1 Доллар США 65.9912
1 Евро 75.3158
100 Индийских рупий 90.3308
100 Казахстанских тенге 17.8316
1 Канадский доллар 50.3289
100 Киргизских сомов 94.6952
10 Китайских юаней 95.3961
10 Молдавских леев 38.5801
1 Новый туркменский манат 18.8816
10 Норвежских крон 78.9520
1 Польский злотый 17.4769
1 Румынский лей 16.1561
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.4651
1 Сингапурский доллар 48.0146
10 Таджикских сомони 70.0268
1 Турецкая лира 12.3189
10000 Узбекских сумов 79.9898
10 Украинских гривен 23.5936
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.2703
10 Чешских крон 29.1783
10 Шведских крон 72.8991
1 Швейцарский франк 65.7217
10 Южноафриканских рэндов 46.4357
100 Японских иен 58.2472
"AK&M" от 06.11.2018