Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 ноября

Банк России установил на 7 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.6786

1 Азербайджанский манат 38.8984

100 Армянских драмов 13.5339

1 Белорусский рубль 31.1059

1 Болгарский лев 38.5058

1 Бразильский реал 17.7101

100 Венгерских форинтов 23.3995

1000 Вон Республики Корея 58.6915

10 Гонконгских долларов 84.2423

1 Датская крона 10.0961

1 Доллар США 65.9912

1 Евро 75.3158

100 Индийских рупий 90.3308

100 Казахстанских тенге 17.8316

1 Канадский доллар 50.3289

100 Киргизских сомов 94.6952

10 Китайских юаней 95.3961

10 Молдавских леев 38.5801

1 Новый туркменский манат 18.8816

10 Норвежских крон 78.9520

1 Польский злотый 17.4769

1 Румынский лей 16.1561

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.4651

1 Сингапурский доллар 48.0146

10 Таджикских сомони 70.0268

1 Турецкая лира 12.3189

10000 Узбекских сумов 79.9898

10 Украинских гривен 23.5936

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.2703

10 Чешских крон 29.1783

10 Шведских крон 72.8991

1 Швейцарский франк 65.7217

10 Южноафриканских рэндов 46.4357

100 Японских иен 58.2472

"AK&M" от 06.11.2018