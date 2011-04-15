Банк России на 7 ноября повыcил курс евро к рублю почти на 33 копейки до 75.3158 руб., курс доллара США - более чем на 41 копейку до 65.9912 руб.

Банк России на 7 ноября повыcил официальный курс евро к рублю почти на 33 копейки до 75.3158 руб. с 74.9906 руб., курс доллара США - более чем на 41 копейку до 65.9912 руб. с 65.5799 руб. 3 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 7 ноября увеличилась более чем на 37 копеек (+0.53%) до 70.1873 руб. с 69.8147 руб. 3 ноября.



"AK&M" от 06.11.2018