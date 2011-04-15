Северный вестибюль станции "Черкизовская" будет закрыт до 16 ноября

Северный вестибюль станции "Черкизовская" будет закрыт для ремонта в пассажирской зоне до 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.



Южный вестибюль станции продолжит свою работу в обычном режиме.



До открытия метрополитена в пятницу, 16 ноября, для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции "Черкизовская" (первый вагон из центра, выход к автостанции "Черкизовская"). Для входа в метро и выхода в город будет работать южный вестибюль станции.



Ремонт необходим для обновления конструкций лестничных маршей, замены облицовки стен и пола в подуличном переходе, обновления инженерных коммуникаций.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 06.11.2018