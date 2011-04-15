Режим работы северного вестибюля станции "Люблино" будет изменён в будние дни

Режим работы северного вестибюля станции "Люблино" (последний вагон из центра, выход к улице Краснодарская) будет изменён в будние дни. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.



Так, до 9 ноября он будет закрываться для проведения ремонта в пассажирской зоне ежедневно в 22:00 до открытия станции на следующий день в 5:30 утра. В вечернее время пассажиры смогут пользоваться противоположным, южным, вестибюлем.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 06.11.2018