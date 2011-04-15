В "Шереметьево" реконструируют перрон международного терминала С

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции терминала С международного аэропорта "Шереметьево". Об этом сообщил Стройкомплекс.



Работы проведут в условиях действующего аэропорта.

"Результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным требованиям, а проект - результатам инженерных изысканий, выполненных для его подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.



В аэропорту построят магистральную рулёжную дорожку РД-В, реконструируют и расширят центральный сектор перрона терминала С, что позволит обустроить дополнительные универсальные стоянки воздушных судов.



Также предусмотрено устройство сетей электроснабжения для технического обслуживания самолетов на местах их стоянки и для электроснабжения мачт освещения перрона.



Кроме того, будут проложены линии связи и управления, водосточно-дренажная сеть и установлено светосигнальное оборудование.



Застройщик профинансирует строительство за счёт собственных средств.



Напомним, в июне 2018 года Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства нового здания терминала С в аэропорту "Шереметьево".



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в январе-августе 2018 года составил 30.009 млн, что на 13.2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль аэропорта Шереметьево" по РСБУ в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 06.11.2018