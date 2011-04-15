НЛМК не договорился с ArcelorMittal о выкупе заводов и линий по выпуску холоднокатаного и оцинкованного проката в Бельгии и Люксембурге, их покупателем станет британская Liberty House Group. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Металлургическая компания ArcelorMittal сообщила, что договорилась с британской Liberty House Group о продаже ей завода Dudelange в Люксембурге и производственных линий по оцинкованию, травлению горячекатаного проката, выпуску холодного проката и оловянной упаковки подразделения ArcelorMittal Liege в Бельгии. Их мощности не раскрываются, но в 2017 году бельгийское подразделение ArcelorMittal выпустило 5.5 млн т стали из 40.9 млн т всего европейского дивизиона компании. Сумма сделки не разглашается, а её закрытие зависит от целого ряда условий, поскольку продажа ряда европейских предприятий ArcelorMittal - это требование антимонопольного регулятора по сделке по приобретению компанией итальянского завода Ilva (производил до 10 млн т стали в год). Liberty House Group также выкупает активы ArcelorMittal в Чехии, Румынии, Македонии и Италии. Все выставленные на продажу европейские активы инвестбанк Jefferies оценивал в $752-940 млн при балансовой стоимости $1 млрд.



ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК, ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год. В первом полугодии 2018 года НЛМК увеличил производство стали на 4% до 8.71 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Акционерный капитал компании разделён на 5993227240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Основной владелец НЛМК - компания Fletcher Holdings Ltd., бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин.



Чистая прибыль группы НЛМК за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 66.94% до 64.48 млрд руб. с 38.624 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 29% до 351.095 млрд руб. с 272.15 млрд руб., валовая прибыль - на 41.85% до 123.196 млрд руб. с 86.852 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 62.82% до 80.033 млрд руб. с 49.154 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 41% до $1.727 млрд, свободный денежный поток - на 66% до $887 млн. Показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0.31х с 0.43х годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НЛМК за первое полугодие 2018 года по РСБУ выросла на 45.63% до 42.627 млрд руб. с 29.271 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 22.49% до 239.269 млрд руб. со 195.343 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.02 раза до 54.012 млрд руб. с 26.742 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 53.9% до 52.519 млрд руб. с 34.126 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"