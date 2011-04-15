Госдума приняла закон, упрощающий получение субсидии на оплату ЖКУ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Жилищный кодекс, упрощающие получение субсидии на оплату ЖКУ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Новый закон избавит граждан от необходимости доказывать факт отсутствия задолженности при назначении им субсидий и компенсаций по оплате ЖКХ.



Уполномоченный орган будет использовать банк данных, содержащий все необходимые сведения. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается.



Закон также обязывает органы исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченные им учреждения самостоятельно запрашивать в порядке, установленном Правительством РФ, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг.



Напомним, что отсутствие задолженности по коммунальным платежам - это одно из условий предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. На практике люди, в том числе малообеспеченные и одинокие пенсионеры, лишаются права на субсидии из-за управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсоснабжающих организаций, которые могут отправить в органы соцзащиты недостоверные сведения и выставить счета с ошибками, из-за чего гражданам приходится доказывать свою правоту в органах власти и судах.





"AK&M" от 06.11.2018