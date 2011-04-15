ЦБ объявил учётную цену золота на 7 ноября - 2619.94 руб./г против 2604.98 руб./г на 3 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 7 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2619.94 руб./грамм
Серебро: - 31.26 руб./грамм
Платина: - 1843.73 руб./грамм
Палладий: - 2405.97 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
30.10 31.10 01.11 02.11 03.11
Золото 2604.18 2579.92 2568.09 2581.97 2604.98
Серебро 31.08 30.98 30.42 30.27 30.47
Платина 1760.46 1761.54 1752.55 1789.92 1823.80
Палладий 2333.87 2296.55 2260.81 2288.05 2327.72