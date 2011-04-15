НПФ "Газфонд" будет преобразован в акционерный пенсионный фонд
Совет НПФ "Газфонд" принял решение о реорганизации НПФ в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд. Об этом говорится в сообщении Газфонда.
Акционерный пенсионный фонд будет являться правопреемником по всем правам и обязанностям НПФ "Газфонд". Реорганизация не повлияет на условия негосударственного пенсионного обеспечения участников.
НПФ "Газфонд" основан в 1994 году и в настоящее время осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению. Фонд является соучредителем Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) - профессионального объединения участников российского пенсионного рынка.