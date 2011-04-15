Компьютер Российского сегмента МКС дал сбой. Об этом сообщил Роскосмос.



"Действительно, пропала так называемая программная готовность одного из трёх компьютеров на МКС, иными словами, произошёл сбой программы. Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск", - говорится в сообщении.



На работу МКС этот сбой никак не повлияет. Штатная циклограмма позволяет долго летать и на двух каналах. Но для уверенности в надёжности ноябрьской стыковки с кораблём "Прогресс" перезагрузка будет проведена 8 ноября. Менять компьютер необходимости нет, подчёркивается в сообщении.



"AK&M" от 06.11.2018