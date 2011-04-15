Минфин в ноябре купит валюту на рекордные 525.8 млрд руб.
Минфин с 8 ноября по 6 декабря купит иностранную валюту на рекордную сумму в 525.8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ежедневный объём покупки валюты составит 25 млрд руб.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре - 475 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам октября 2018 года составило +12 млрд руб.