Минфин в ноябре купит валюту на рекордные 525.8 млрд руб.

Минфин с 8 ноября по 6 декабря купит иностранную валюту на рекордную сумму в 525.8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Ежедневный объём покупки валюты составит 25 млрд руб.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре - 475 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам октября 2018 года составило +12 млрд руб.





"AK&M" от 06.11.2018