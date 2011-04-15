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Потребительские цены в Москве в октябре выросли на 0.2%, в Санкт-Петербурге - на 0.3%. В среднем по России инфляция составила 0.4%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.
С начала года инфляция в Москве равнялась 3%, в Санкт-Петербурге - 2.8%, в среднем по России - 2.9%.
"AK&M" от 06.11.2018