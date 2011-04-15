В акватории трёх водохранилищ Москвы могут появиться плавучие населённые пункты и отели

В акватории трёх водохранилищ Канала им. Москвы - Пестовского, Клязьминского и Химкинского - могут появиться плавучие населённые пункты и отели. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.



Российско-датская компания Houseboat планирует применить зарубежный опыт строительства плавучих домов и создать в Москве первый в России проект водных посёлков. Базой для посёлков должны стать специальные плавучие дома - хаусботы - полностью собранные в России. Причём 70% комплектующих будут отечественными.



Площадь одного судна составит от 100 до 160 кв. м, внутри будут все коммуникации. В одном посёлке планируется расположить от 15 до 30 плавучих домов, автомобильные парковки и прибрежную инфраструктуру. Вес дома на воде составляет от 20 до 60 т.



Датские партнёры отвечают за дизайн и инженерные системы, российские - за сборку и продвижение в России. Первоначально планировалось осуществлять строительство плавучих домов непосредственно в Дании, недалеко от Копенгагена. Но анализ производственных мощностей показал, что в России сборка на 70% дешевле, поэтому производство перенеслось в Московскую область, на территорию Хлебниковского судостроительного завода.



Дополнительную экономию и скорость сборки обеспечивают готовые энергоэффективные панели. Они позволяют собирать конструкцию непосредственно на территории заказчика. Для этого потребуется участок суши у воды чуть больше, чем сам хаусбот. При этом сборка одного плавучего дома на специальном стапеле силами нескольких человек займет около одного месяца.



Хаусбот юридически считается маломерным судном, поэтому он может свободно перемещаться по акватории. По скорости такой дом сравним с баржей - от 8 до 15 км в час. Дальность хода на одной заправке составляет до 1.2 тыс. км. Например, в сезон на этом плавучем средстве можно добраться до Завидово в Тверской области или до Астрахани.



Хаусботы длиной до 20 метров регистрируются в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России как маломерное судно. Владельцу выдается судовой билет, ему нужно будет лишь платить транспортный налог. Исчисляться он будет исходя из объема плавучего дома (1 рег. т = 2.83 куб. м).



Для стоянки не потребуется специальных разрешений (как на дебаркадер). Как маломерное судно, хаусбот может причалить в любом месте, где не запрещена стоянка и где он не помешает судоходству. При желании плавучий дом можно ставить совершенно бесплатно вне марин.



При локации в яхт-клубах придётся заплатить за стоянку и пользоваться всей их инфраструктурой. Порядка 35 яхт-клубов уже готовы принимать самоходные дома на воде. Средняя стоимость за эти услуги составляет 35 тыс. руб. в месяц.



"AK&M" от 06.11.2018