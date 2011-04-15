Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/11/2018
18:15

Госдума приняла в первом чтении законопроект, сокращающий срок экологической экспертизы объектов капстроительства

Госдума приняла в первом чтении законопроект О внесении изменений в Федеральный закон "Об экологической экспертизе" и в Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", сокращающий срок государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) с 3-х до 2-х месяцев с сохранением возможности его продления по заявлению заказчика. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает переходные положения, в соответствии с которыми норма о включении с 1 января 2019 года в перечень объектов экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов I категории не применяется, в случаях, если: такие объекты введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано до 1 января 2019 года; проектная документация таких объектов капитального строительства представлена на экспертизу проектной документации до 1 января 2019 года; подготовка проектной документации таких объектов предусмотрена подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством о недрах до 1 января 2019 года техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, содержащими углеводородное сырьё.

Кроме того, законопроектом предлагается исключить из объектов ГЭЭ отдельную проектную документацию буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, содержащими углеводородное сырьё.



"AK&M" от 06.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100