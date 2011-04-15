Госдума приняла в первом чтении законопроект, сокращающий срок экологической экспертизы объектов капстроительства

Госдума приняла в первом чтении законопроект О внесении изменений в Федеральный закон "Об экологической экспертизе" и в Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", сокращающий срок государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) с 3-х до 2-х месяцев с сохранением возможности его продления по заявлению заказчика. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект предусматривает переходные положения, в соответствии с которыми норма о включении с 1 января 2019 года в перечень объектов экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов I категории не применяется, в случаях, если: такие объекты введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано до 1 января 2019 года; проектная документация таких объектов капитального строительства представлена на экспертизу проектной документации до 1 января 2019 года; подготовка проектной документации таких объектов предусмотрена подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством о недрах до 1 января 2019 года техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, содержащими углеводородное сырьё.



Кроме того, законопроектом предлагается исключить из объектов ГЭЭ отдельную проектную документацию буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, содержащими углеводородное сырьё.







"AK&M" от 06.11.2018