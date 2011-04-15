Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 ноября 2018 года



ВОДА И СВЕТ ПОСТУПЯТ КОЛЛЕКТОРАМ

ДОЛГАМИ ГРАЖДАН ЗА УСЛУГИ ЖКХ ЗАЙМУТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ



Стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов, коллекторы ищут новые источники заработка. Они всерьез заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, которые по России превышают 500 млрд руб., и поставщики таких услуг не против подобного сотрудничества. Эксперты считают, что это незначительно увеличит эффективность взыскания, зато может привести к росту социальной напряженности.





КАРШЕРИНГ ЗАЕДЕТ НА ЗАПРАВКУ

СЕРВИСЫ АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЕЙ НАРАСТИЛИ СРЕДНИЙ ЧЕК



Российские операторы каршеринга нарастили средний чек: в зависимости от сервиса его рост за последний год составил 23-33%, что объясняется введением динамического ценообразования и появлением автомобилей бизнес-класса. В перспективе тарифы могут начать расти из-за увеличения цен на бензин, не исключают в компаниях. Пока большинству операторов приходится работать в убыток, отмечают эксперты.





ИСКЛЮЧЕННОМУ НЕ ВЕРИТЬ

МИНФИН НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ДИВИДЕНДОВ В 50% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ГОСКОМПАНИЙ



Как рассказали "Ъ" источники в финансово-экономическом блоке правительства, вопрос об отношении Белого дома к направлению части чистой прибыли госкомпаний на инвестиции окончательно не решен, несмотря на то что протоколом совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака ведомствам поручено оформить такую возможность законодательно. ФАС уже успела переписать законопроект о госрегулировании тарифов, дающий Белому дому право согласовывать инвестпрограммы госАО ради таких капвложений. Однако, по данным "Ъ", Минфин по-прежнему отстаивает направление в бюджет дивидендов госкомпаний в объеме 50% их чистой прибыли. Теперь вопрос будет вынесен на совещание у премьера Дмитрия Медведева.





СЕРГЕЮ МИРОНОВУ НАЩУПАЛИ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ

КАК "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" ТРАТИТ ДЕНЬГИ НА НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ



Петербургские справороссы реформируют управление одним из самых затратных проектов партии - Центрами защиты прав граждан (ЦЗПГ). Они были созданы в 70 регионах и использовались как опорные точки думской кампании партии 2016 года. В Санкт-Петербурге ЦЗПГ передали в управление местному отделению, в то время как остальные ЦЗПГ не подчиняются партии. В 2017 году они обошлись "Справедливой России" в 108 млн руб., а значительная часть затрат в 2018 году будет покрыта за счет 120 млн руб. субсидий Минтруда. Многие справороссы критикуют центры, называя их "КПД крайне низким". Руководство партии настаивает на успешности проекта.





СЕВЕРО-ЗАПАД ВОЗВРАЩАЮТ ПРОКУРОРАМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЮРИЯ ЧАЙКИ МОЖЕТ СТАТЬ ПОЛПРЕДОМ В СЗФО



Профильный комитет Совета федерации вчера рекомендовал отставку сразу двух заместителей генпрокурора Юрия Чайки. При этом если 58-летний Иван Семчишин, курировавший надзорные органы в Сибирском федеральном округе (СФО), ушел на пенсию, то его ровесник Александр Гуцан, в течение 11 лет отвечавший в Генпрокуратуре за Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), ждет назначения полпредом в этот же округ. Пять лет назад эту должность уже занимал нынешний заместитель генпрокурора Николай Винниченко, с которым он в Санкт-Петербурге надзирал за деятельностью ФСБ. При этом в самом центральном аппарате Генпрокуратуры возникли определенные кадровые проблемы.





ШКОЛЫ НЕ СДАЛИ ЭКЗАМЕН ПРОКУРАТУРЕ



Постановление N1235 предписывает разделить учреждения на три категории опасности. К первой относятся объекты, в результате совершения теракта на которых могут пострадать более 500 человек, а прогнозируемый материальный ущерб составляет более 50 млн руб. Ко второй - организации, где может пострадать от 100 до 500 человек, а ущерб составит от 5 млн до 50 млн руб. К третьей категории относятся объекты с меньшими показателями ущерба.





ИЗ ТУРОК И РОССИЯНОК НЕ СЛОЖИЛОСЬ ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

ИХ ОСУДИЛИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОД ПОЛУТОРА МИЛЛИАРДОВ ЗА ГРАНИЦУ



Как стало известно "Ъ", прокуратуре и защите граждан Турции и их российских подельников, осужденных на различные сроки за незаконный вывод за границу более полутора миллиардов рублей, не удалось обжаловать приговор. Мосгорсуд не стал рассматривать апелляционное представление надзорного ведомства и жалобы адвокатов и вернул их суду первой инстанции. Причиной стали процессуальные нарушения: представитель прокуратуры и часть осужденных не были вовремя ознакомлены с апелляционными документами. Кроме того, Мосгорсуд обязал перевести жалобы и возражения на них на турецкий язык.





НОВОСТРОЙКИ НА СДАЧУ

В МОСКВЕ РАСТЕТ РЫНОК АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ



Те, кто покупал жилье впрок или в инвестиционных целях, становятся активными участниками московского рынка аренды. Это привело к росту за год на 4% объема предложения в этом сегменте. Аналитики подсчитывают, что за счет новостроек на рынок аренды ежегодно выходит 5 тыс. новых квартир, к которым добавляется недвижимость в готовом фонде. Процесс начал способствовать снижению стоимости аренды жилья и может стать причиной сокращения и так невысокой доходности рентного бизнеса.





ДЛЯ ЛЕКАРСТВ ПОДОБРАЛИ СЛОВА

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЫТАЮТСЯ ПРАВИЛЬНО РЕКЛАМИРОВАТЬ ПРЕПАРАТЫ



Фармацевтическим компаниям удалось договориться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о том, как должны рекламироваться безрецептурные лекарства без нарушения закона. Производители при продвижении своих препаратов не будут использовать такие выражения, как "полное излечение" и "решение проблем". Этому предшествовали многочисленные скандалы между регулятором и фармкомпаниями.





ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ ПОНИЗЯТ НАПРЯЖЕНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОСТАЛЬНОЙ РОССИИ СОКРАЩАЮТ ЭНЕРГОПЛАТЕЖИ



Энергосубсидии для Дальнего Востока могут снизиться на 20-40%, если будет реализована новая схема снижения тарифов. Согласно предложениям Минэнерго и поручениям по итогам заседания Госсовета, сниженные энерготарифы, оплачиваемые потребителями европейской части РФ и Сибири, будут получать лишь малый и средний бизнес, а также новые инвестпроекты, взявшие обязательства повысить энергопотребление. Скидку же бюджетным организациям государство должно оплатить само.





САНКЦИИ ДИВИДЕНДАМ НЕ ПОМЕХА

"РУСАЛУ" ИДУТ РУБЛЕВЫЕ ВЫПЛАТЫ ОТ "НОРНИКЕЛЯ"



Несмотря на опасения на рынке, "Русал" Олега Дерипаски, попавший под санкции США, продолжает получать дивиденды по 27,8% акций в ГМК "Норильский никель". По расчетам "Ъ", к 6 ноября выплаты могли составить около $900 млн. По данным источников "Ъ", этому способствует то, что платеж идет в рублях. Юристы отмечают, что формально Минфин США не может блокировать дивиденды ГМК, хотя консультации сторон с ним не исключаются во избежание вторичных санкций.





КОРОТКИЕ НОМЕРА УРАВНИВАЮТ В ПРАВАХ

ФИКСИРОВАННЫЕ ОПЕРАТОРЫ ХОТЯТ КОНКУРИРОВАТЬ С МОБИЛЬНЫМИ



"Большая четверка" сотовых операторов может столкнуться с конкуренцией при сдаче в аренду коротких номеров, ежегодно приносящих ей около 40 млрд руб. выручки. Участники научно-технического совета (НТС) Россвязи проголосовали за разработку поправок, которые позволят абонентам фиксированной связи звонить на короткие номера, запущенные мобильными операторами, и наоборот. Ранее платные сервисы на основе коротких номеров уже запускал для своих абонентов "Ростелеком", но успеха они не имели, напоминают эксперты.





ГОСУДАРСТВО ОСТАЛОСЬ С "КАЛИНОЙ КРАСНОЙ"

ГЛАВНАЯ ВОДОЧНАЯ МАРКА "РОССПИРТПРОМА" НЕ НАШЛА ПОКУПАТЕЛЯ



За год распродажи непрофильных активов государственный "Росспиртпром" не смог найти покупателя на марку "Калина красная", еще три года назад входившую в топ-5 водок в стране по объему сбыта. Сделке могли помешать финансовые проблемы ГК "Кристалл-Лефортово", занимавшейся ее выпуском и дистрибуцией: после остановки предприятий группы продажи "Калины красной" практически прекратились.





"НИХАО" ПРИВЕТСТВУЕТ РОДИНУ

РЕСТОРАТОРЫ ИЗ КИТАЯ ПОКАЖУТ В ПЕКИНЕ РУССКУЮ КУХНЮ



Сеть "Нихао", созданная в Санкт-Петербурге бизнесменами Ван Линанем и Хуан Фушуем, выйдет на китайский рынок, открыв одноименный ресторан в Пекине. Заведение будет ориентировано на популяризацию русской кухни среди местного населения. По мнению рестораторов, русская кухня может оказаться востребованной в КНР.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 07.11.2018