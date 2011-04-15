Дайджест газеты "Ведомости" от 7 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 ноября 2018 года.





"РОСНЕФТЬ" ПОДЕЛИТСЯ САНКЦИОННЫМИ РИСКАМИ



"Роснефть" хочет переложить на зарубежных покупателей своей нефти риски попадания под санкции. Компания предлагает возместить ей потери, если контрагенты откажутся от исполнения контрактов.



Европейские покупатели нефти "Роснефти" этой осенью получили от российской госкомпании предложение заключить дополнительное соглашение, по которому они будут обязаны возместить "Роснефти" "имущественные потери", если не смогут торговать с компанией из-за санкций. Письмо уже получили BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor. Аналогичные документы "Роснефть" направила Glencore и азиатским покупателям ее нефти, рассказал "Ведомостям" сотрудник одной компании - контрагента "Роснефти". Еще один человек, знакомый с менеджерами российской компании, говорит, что подобные письма "Роснефть" начала рассылать с февраля этого года сразу после публикации "кремлевского списка" США.





БЕЗ ДЫМА ДЕНЕГ БОЛЬШЕ



Табачные изделия нового поколения оказались выгоднее сигарет. Производители заманивают курильщиков дешевизной устройств.



В июне 2017 г. главный исполнительный директор Philip Morris International (PMI) Андре Каландзопулос в интервью "Ведомостям" рассуждал о рентабельности устройства нагревания табака IQOS (это не аббревиатура, а ничего не значащий набор букв, превращенный в бренд). В нем табак нагревается, а не горит, но курильщик получает привычную дозу никотина. PMI уверяет, что табачный пар IQOS в среднем на 90-95% менее вреден, чем дым обычной сигареты. Действительно ли это более рентабельный продукт, спросили его "Ведомости", и он ответил, что стоимость производства табачных стиков для устройств нагревания табака со временем будет сравнима с сигаретами. "Далее все зависит от налогов", - подчеркивал он.





АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ПРАВО СОБИРАТЬ ПО СТАРИНКЕ



Правительство может заключить инвестконтракты с Hyundai, BMW и ГАЗом по старым правилам. Новых еще нет, а компании спешат.



В середине лета по поручению зампреда правительства Дмитрия Козака был введен временный запрет на заключение специальных инвестиционных контрактов (льготы в обмен на инвестиции) - готовились законопроекты, корректирующие условия таких контрактов. Новые правила еще не утверждены, но для автопрома может быть сделано исключение. Заявки от Hyundai, BMW и группы ГАЗ предполагается рассмотреть в 20-х числах ноября на межведомственной комиссии, рассказали три человека, знакомых с планами чиновников. Но общий запрет продолжает действовать, предупреждает федеральный чиновник.





"СОЗДАННАЯ СИСТЕМА - ЭТО РАЗВЕДКА БОЕМ"



Гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков рассказывает о перспективах региона в добывающей промышленности, логистике, сельском хозяйстве, рыболовстве, туризме и о проектах, которые реализует фонд.



Фонд развития Дальнего Востока практически ровесник Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), создавался в 2011 г. Однако судьбы двух организаций сложились по-разному: РФПИ стал динамично развиваться, а дальневосточный фонд первые три года бездействовал. Было много противоречащих друг другу обстоятельств, объясняет его гендиректор Алексей Чекунков: правила, написанные для фонда, не позволяли ему инвестировать деньги; а ВЭБ, который и создавал фонд, был на грани краха. В 2013 г. президент Владимир Путин произнес знаменитую фразу про банк, назвав его "помойкой для плохих долгов".



Алексей Чекунков возглавил фонд в 2014 г. по приглашению вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Ему поручили запустить полноценную работу фонда. Фонд поддерживает инвесторов, предоставляя кредитное плечо в виде дешевых займов под 5% годовых. За четыре года фонд вложил в экономику Дальнего Востока около 38 млрд руб. в проекты общей стоимостью более 170 млрд руб.





ОПОЗНАТЬ ЗА 20 МИНУТ



Российские пользователи смогут зарегистрироваться в мессенджерах только после идентификации номера оператором связи.



Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью операторов связи. Постановление было подписано 27 октября премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано во вторник, 6 ноября и вступит в силу через полгода.



На опознание номера пользователя отводится 20 минут: мессенджер должен будет направить запрос оператору, а тот проверить - есть номер в базе или нет. Если номера в базе оператора не окажется или оператор не ответит, мессенджер не зарегистрирует пользователя. Если же человек изменит сведения о себе или сменит номер телефона, ему придется пройти процедуру заново.





ОБОСТРЕНИЕ ПЕРЕНЕСУТ "НА НОГАХ"



Почему перенос встречи Путина и Трампа выгоден.

Изменение формата переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в Париже и перенос "нормальной двусторонней встречи", как ее анонсировала инициировавшая переговоры Москва, на более поздний срок выгодны обеим сторонам: переговоры скорее всего не оправдали бы ожиданий.



Формат встречи начал меняться вскоре после объявления о ней в конце октября во время визита в Москву помощника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона: Путин предложил назначить ее на 11 ноября, Болтон предложение принял. Через несколько дней Трамп назвал встречу лишь "вероятной", потом Болтон сообщил, что если она состоится, то будет "краткой". Наконец, 5 ноября Трамп заявил, что встречи в Париже скорее всего не будет вовсе и что с Путиным он, по всей видимости, встретится уже в конце ноября в Аргентине на саммите G20.





ОСНОВАТЕЛЬ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА



Более успешными обычно оказываются стартапы, основанные людьми в возрасте от 45 до 59 лет. Эти результаты развеивают миф об успешности молодых предпринимателей, появившийся благодаря Гейтсу и Цукербергу .



Молодость основателя вовсе не гарантирует успеха стартапа. Напротив, у пожилых предпринимателей больше шансов добиться процветания 20 лет назад Кэрол Гарднер, которой сейчас за 70, связывает собственный успех с тем, что свое дело она начала уже в довольно солидном возрасте и у нее были хорошие опыт и связи, полученные во время работы креативным директором в рекламной отрасли. И она права, как показали недавние исследования.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.11.2018