ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 7 ноября, в размере 65.9912 руб. против 65.5799 руб. на 3 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



03.11.18 - 65.5799 руб.

02.11.18 - 65.6517 руб.

01.11.18 - 65.5962 руб.

31.10.18 - 65.7742 руб.

30.10.18 - 65.8129 руб.





























"AK&M" от 06.11.2018