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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 ноября, в размере 75.3158 руб. против 74.9906 руб. на 3 ноября.
Курс евро за последние 5 дней:
03.11.18 - 74.9906 руб.
02.11.18 - 74.5803 руб.
01.11.18 - 74.4189 руб.
31.10.18 - 74.7918 руб.
30.10.18 - 75.0399 руб.
"AK&M" от 06.11.2018