ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 ноября, в размере 75.3158 руб. против 74.9906 руб. на 3 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



03.11.18 - 74.9906 руб.

02.11.18 - 74.5803 руб.

01.11.18 - 74.4189 руб.

31.10.18 - 74.7918 руб.

30.10.18 - 75.0399 руб.























































"AK&M" от 06.11.2018