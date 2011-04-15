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07/11/2018
09:29

Повтор! Минфин в ноябре купит валюту на рекордные 525.8 млрд руб.

Минфин с 8 ноября по 6 декабря купит иностранную валюту на рекордную сумму в 525.8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ежедневный объём покупки валюты составит 25 млрд руб.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре - 475 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объёма нефтегазовых доходов по итогам октября 2018 года составило +12 млрд руб.


"AK&M" от 06.11.2018
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