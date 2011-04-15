Повтор! Инфляция в октябре в РФ составила 0.4%, с начала года - 2.9%

Инфляция в октябре в РФ составила 0.4%, с начала года - 2.9%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на продукты питания в октябре выросли на 0.6%, с начала года - на 1.9%. Цены на продовольственные товары без плодоовощной продукции за месяц увеличились на 0.7% (+2.9%). На непродовольственные товары цены выросли на 0.1% (+2.4%). Платные услуги населению подешевели на 0.1%, с начала года подорожали на 3%.



В октябре среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца и сахар. Рост цен на них отмечался в подавляющем большинстве субъектов РФ.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров отмечался заметный прирост цен на пшено - 10.2%. Мясо птицы стало дороже на 2.9%, крупа овсяная и перловая - на 2.5%, филе рыбное - на 1.7%, крупа манная - на 1.3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки - на 1.1%, колбасные изделия, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), молоко питьевое стерилизованное - на 1%.



Одновременно снижение цен отмечалось на большинство наблюдаемых видов овощей и фруктов. Так, лимоны подешевели на 18.2%, свекла - на 14.1%, морковь - на 11.2%, яблоки - на 8.6%, картофель - на 5.1%, лук репчатый, капуста белокочанная, виноград, чеснок - на 3.3-4.5%. Вместе с тем огурцы и помидоры свежие стали дороже на 27.4% и 20.2% соответственно, апельсины - на 9.9%.



На 1.9% снизились цены на икру лососевых рыб отечественную, на 0.3-0.5% - на свинину (кроме бескостного мяса), различные виды рыбы, кальмары мороженые, смеси сухие молочные для детского питания.



В октябре заметный рост цен отмечался на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. Так, на пальто женские, куртки утепленные, комбинезоны утепленные детские, трикотажные головные уборы, зимнюю обувь, ботинки для детей дошкольного возраста цены выросли на 0.8-1.4%. Вместе с тем ветровки мужские, блузки и юбки для девочек школьного возраста, туфли женские стали дешевле на 0.1-0.4%.



В группе электротоваров и других бытовых приборов на 0.9-1.1% подорожали машины стиральные и швейные, плиты бытовые, миксеры, блендеры. При этом на 0.4% снизились цены на лампы энергосберегающие.



В октябре среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 8.6%, полет в салоне экономического класса самолета - на 3.4%.



"AK&M" от 06.11.2018