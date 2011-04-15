Текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 23.55%

Текущая долговая нагрузка российских заемщиков (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) российских заемщиков за год снизилось на 1.12 процентных пункта (п.п.). На 1 октября 2018 года долговая нагрузка составила 23.55% (на 1 октября 2017 года - 24.67%). Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Снижение долговой нагрузки зафиксировано во всех категориях заемщиков. Так, за прошедший год большего всего PTI снизился в сегментах заемщиков с наименьшими доходами (до 20 тыс. руб.) - до 28.22% (на 1.53 п.п.), а также у заемщиков с наибольшими доходами (свыше 40 тыс. руб.) - до 19.04% (на 1.15 п.п.). В свою очередь у граждан со средними доходами (от 20 до 40 тыс. руб.) долговая нагрузка сократилась менее существенно - до 23.38% (на 0.91 п.п.).



Наибольшие показатели PTI (наибольшей закредитованности населения) были продемонстрированы в Амурской (28.97%), Кировской (28.96%) и Оренбургской (27.53%) областях, а также в Красноярском крае (27.13%). Наименьший уровень текущей долговой нагрузки (наименьшей закредитованности граждан) был отмечен у заемщиков Москвы (20.88%), Московской (21.07%), Псковской (21.13%) и Брянской (21.14%) областей.





"AK&M" от 07.11.2018