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07/11/2018
10:41

Крипторынок продолжит расти во главе с XRP

Основные криптовалюты активно идут наверх, возглавляемые XRP. На бурный рост этой валюты, которая потяжелела сразу более чем на 10% и поднялась выше $0.5 впервые с начала октября, повлиял целый ряд позитивных для нее новостей. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.

В частности, канадская криптобиржа CoinField Exchange, базовым активом которой является XRP, начала работу сразу в 61 странах мира.

Кроме того, до конца текущего года платежная система SendFriend начнет использовать технологию компании Ripplr - xRapid. А представитель Ripple заявил, что компания планирует активно расширяться на Ближний Восток и в откроет свой офис в Дубае.

На фоне этих позитивных новостей курс XRP на 8.00 за сутки вырос на 1.85% до $0.54 при капитализации $21.4 млрд.

При этом были опубликованы результаты исследования, по итогам которого ученые сделали вывод о том, что затраты энергии на майнинг биткоина превышают энергозатраты на добычу драгоценных металлов. Курс биткоина за сутки увеличился на 1.57% до $6569, его капитализация достигла $113.4 млрд.

Ethereum вырос в цене на 2.69% до $219.6 при капитализации $22.7 млрд, Litecoin подорожал на 1.62% - до $55.4, его капитализация достигла $3.3 млрд.

Общая капитализация крипторынка достигла $219.8 млрд.
Можно ожидать, что под предводительством XRP курсы основных криптовалют продолжат стремиться наверх. Биткоин может подорожать до $6700, XRP - подняться до $0.55, Ethereum - уйти выше $220, Litecoin - дорасти до $56.

"AK&M" от 07.11.2018
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