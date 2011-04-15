Крипторынок продолжит расти во главе с XRP

Основные криптовалюты активно идут наверх, возглавляемые XRP. На бурный рост этой валюты, которая потяжелела сразу более чем на 10% и поднялась выше $0.5 впервые с начала октября, повлиял целый ряд позитивных для нее новостей. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



В частности, канадская криптобиржа CoinField Exchange, базовым активом которой является XRP, начала работу сразу в 61 странах мира.



Кроме того, до конца текущего года платежная система SendFriend начнет использовать технологию компании Ripplr - xRapid. А представитель Ripple заявил, что компания планирует активно расширяться на Ближний Восток и в откроет свой офис в Дубае.



На фоне этих позитивных новостей курс XRP на 8.00 за сутки вырос на 1.85% до $0.54 при капитализации $21.4 млрд.



При этом были опубликованы результаты исследования, по итогам которого ученые сделали вывод о том, что затраты энергии на майнинг биткоина превышают энергозатраты на добычу драгоценных металлов. Курс биткоина за сутки увеличился на 1.57% до $6569, его капитализация достигла $113.4 млрд.



Ethereum вырос в цене на 2.69% до $219.6 при капитализации $22.7 млрд, Litecoin подорожал на 1.62% - до $55.4, его капитализация достигла $3.3 млрд.



Общая капитализация крипторынка достигла $219.8 млрд.

Можно ожидать, что под предводительством XRP курсы основных криптовалют продолжат стремиться наверх. Биткоин может подорожать до $6700, XRP - подняться до $0.55, Ethereum - уйти выше $220, Litecoin - дорасти до $56.



"AK&M" от 07.11.2018