Рубль весьма сдержанно реагирует на итоги выборов в США

Рубль незначительно дешевеет в паре с евро и стабилен к доллару США в ходе утренних торгов среды, отражая динамику Forex. Практически все валюты G10 и валюты развивающихся рынков демонстрируют сдержанный рост в паре с долларом США, который теряет позиции на фоне предварительных результатов выборов в США. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Санкционная тема оказала влияние на рубль лишь в начале торгов. Российская валюта теряла около 20 коп. на старте сегодняшнего торгового дня, вероятно, реагируя на заявления Госдепа США о том, что российская сторона не выполнила в срок, истекший 6 ноября, условия, предусмотренные законом 1991 года о противодейтсвии использованию химического и биологического оружия.



Данное заявление Госдепа формально открывает дорогу для второго раунда американских санкций по делу Скрипалей, вероятность которого мы ранее оценивали как высокую. Сроки конкретных мер остаются довольно размытыми, так как Госдеп продолжит консультации с Конгрессом. В отсутствие определенности по данной теме у рубля отсутствует существенный потенциал для укрепления. Сегодня определенную поддержку рублю могут оказать размещения Минфином ОФЗ. Ведомство предложит рынку ОФЗ на 20 млрд руб. Краткосрочно пара USDRUB продолжит торговаться в районе отметки 66.



"AK&M" от 07.11.2018