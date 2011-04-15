ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Агросоюз"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Агросоюз" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 198-е место в банковской системе Российской Федерации.



Основным источником фондирования активных операций КБ "Агросоюз" являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность к риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объёма проблемных активов.



Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял в деятельности банка недооценку кредитного риска и предъявлял КБ "Агросоюз" требования о доформировании резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Однако для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности кредитной организацией осуществлялись "схемные" операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера ее собственных средств (капитала).



В частности, во избежание возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации, ее единственным участником в течение 2018 года 9 раз оказывалась финансовая помощь на общую сумму 750 млн руб. Каждый раз денежные средства вносились в кассу третьим лицом по доверенности от участника банка. Источники денежных средств для оказания финансовой помощи непрозрачны для надзорного органа, подчеркивает ЦБ.



В ходе текущей инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе КБ "Агросоюз" крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1.3 млрд руб., что сопоставимо с размером собственных средств (капитала). При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки.



Кроме того, КБ "Агросоюз" допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности (корректности) представлявшейся в уполномоченный орган информации.



Банк России неоднократно (9 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ "Агросоюз" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.



В деятельности КБ "Агросоюз" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, связанные с осуществлением операций по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.



Одновременно Банк России аннулировал лицензию на осуществление КБ "Агросоюз" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



В банке будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



КБ "Агросоюз" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



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