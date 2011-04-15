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07/11/2018
12:59

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка инноваций и развития

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка инноваций и развития (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 286-е место в банковской системе Российской Федерации.

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк инноваций и развития на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций. Несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком, объем указанных операций во II-III кварталах текущего года продолжал возрастать.

При этом значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями. По этой причине работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов, подчеркивает ЦБ.

Банк России неоднократно (6 раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении Банка инноваций и развития меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. При этом кредитной организацией неоднократно допускались нарушения указанных ограничений.

В банке будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк инноваций и развития - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



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