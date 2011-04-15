Банк "Уралсиб" приступил к приёму заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам КБ "Союзный"

ПАО "Банк Уралсиб" с 6 ноября 2018 года приступил к приёму заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам (в том числе индивидуальным предпринимателям) коммерческого банка "Союзный" (ООО КБ "Союзный"). Об этом говорится в сообщении банка.



Заявления от вкладчиков ООО КБ "Союзный" будут приниматься до 6 ноября 2019 года (включительно), при этом срок выплат может быть продлён.



Страховое возмещение можно получить в офисах ПАО "Банк Уралсиб" в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюмени, Брянске, Краснодарском крае и Ростовской области.



Выплата возмещения осуществляется в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, за вычетом встречных требований к вкладчику, но не более 1.4 млн руб.



Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".



Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за I квартал 2018 года составила 4.655 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый процентный доход увеличился на 30.3%, чистые комиссионные доходы выросли на 15.6%. С учетом перехода с 1 января 2018 года на стандарт МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" капитал банка увеличился на 16507 млн руб. по сравнению с 2017 годом и составил 93337 млн руб. на конец I квартала 2018 года.



"AK&M" от 07.11.2018