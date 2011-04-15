ФАС проверит, навязывали ли власти Приморья цены на рыбу. Об этом свидетельствует сообщение антимонопольной службы.



В ФАС поступают обращения, в том числе от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) с информацией о действиях администрации Приморского края, предложившей "проработать вопрос" о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.



В письме администрации основанием подобной инициативы указано предложение врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко о согласовании отпускной цены рыбопромышленными предприятиями.



В ВАРПЭ полагают, что действия администрации Приморского края фактически предполагают осуществление консолидированного согласования отпускных цен на рынке пищевой рыбной продукции между конкурентными участниками рынка.







"AK&M" от 07.11.2018