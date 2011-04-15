В.Путин назначил А.Гуцана своим полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Гуцана своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.



А.Гуцан родился в 1960 году. В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова по специальности "правоведение". В 1992-1995 годах был прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга, в 1995-2000 годах - начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 2000-2005 годах являлся помощником заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям, в 2005-2007 годах - заместителем директора Федеральной службы судебных приставов - заместителем главного судебного пристава РФ, в 2007-2018 годах заместителем генерального прокурора РФ.





"AK&M" от 07.11.2018