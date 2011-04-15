Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/11/2018
13:04

В.Путин назначил А.Гуцана своим полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Гуцана своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

А.Гуцан родился в 1960 году. В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова по специальности "правоведение". В 1992-1995 годах был прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга, в 1995-2000 годах - начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 2000-2005 годах являлся помощником заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям, в 2005-2007 годах - заместителем директора Федеральной службы судебных приставов - заместителем главного судебного пристава РФ, в 2007-2018 годах заместителем генерального прокурора РФ.


"AK&M" от 07.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100