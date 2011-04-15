Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 ноября

Банк России установил на 8 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.0025

1 Азербайджанский манат 38.9577

100 Армянских драмов 13.5545

1 Белорусский рубль 31.1093

1 Болгарский лев 38.7544

1 Бразильский реал 17.5706

100 Венгерских форинтов 23.5680

1000 Вон Республики Корея 58.9274

10 Гонконгских долларов 84.3847

1 Датская крона 10.1617

1 Доллар США 66.0918

1 Евро 75.6817

100 Индийских рупий 91.0920

100 Казахстанских тенге 17.7963

1 Канадский доллар 50.3902

100 Киргизских сомов 94.8437

10 Китайских юаней 95.4298

10 Молдавских леев 38.7690

1 Новый туркменский манат 18.9104

10 Норвежских крон 79.3610

1 Польский злотый 17.6123

1 Румынский лей 16.2615

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.7486

1 Сингапурский доллар 48.2105

10 Таджикских сомони 70.1611

1 Турецкая лира 12.3069

10000 Узбекских сумов 80.1118

10 Украинских гривен 23.6973

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.8711

10 Чешских крон 29.3142

10 Шведских крон 73.3937

1 Швейцарский франк 66.1249

10 Южноафриканских рэндов 47.1609

100 Японских иен 58.3901

"AK&M" от 07.11.2018