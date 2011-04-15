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07/11/2018
13:07

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 ноября

Банк России установил на 8 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 48.0025
1 Азербайджанский манат 38.9577
100 Армянских драмов 13.5545
1 Белорусский рубль 31.1093
1 Болгарский лев 38.7544
1 Бразильский реал 17.5706
100 Венгерских форинтов 23.5680
1000 Вон Республики Корея 58.9274
10 Гонконгских долларов 84.3847
1 Датская крона 10.1617
1 Доллар США 66.0918
1 Евро 75.6817
100 Индийских рупий 91.0920
100 Казахстанских тенге 17.7963
1 Канадский доллар 50.3902
100 Киргизских сомов 94.8437
10 Китайских юаней 95.4298
10 Молдавских леев 38.7690
1 Новый туркменский манат 18.9104
10 Норвежских крон 79.3610
1 Польский злотый 17.6123
1 Румынский лей 16.2615
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.7486
1 Сингапурский доллар 48.2105
10 Таджикских сомони 70.1611
1 Турецкая лира 12.3069
10000 Узбекских сумов 80.1118
10 Украинских гривен 23.6973
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.8711
10 Чешских крон 29.3142
10 Шведских крон 73.3937
1 Швейцарский франк 66.1249
10 Южноафриканских рэндов 47.1609
100 Японских иен 58.3901

"AK&M" от 07.11.2018
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