Банк России на 8 ноября повыcил курс евро к рублю почти на 37 копеек до 75.6817 руб., курс доллара США - более чем на 10 копеек до 66.0918 руб.

Банк России на 8 ноября повыcил официальный курс евро к рублю почти на 37 копеек до 75.6817 руб. с 75.3158 руб., курс доллара США - более чем на 10 копеек до 66.0918 руб. с 65.9912 руб. 7 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 8 ноября увеличилась на 22 копейки (+0.31%) до 70.4073 руб. с 70.1873 руб. 7 ноября.



"AK&M" от 07.11.2018