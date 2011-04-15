ВТБ с начала года выдал кредитов на 600 млрд руб.

ВТБ с начала 2018 года выдал свыше 1 млн кредитов наличными на 600 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Объём выдачи более чем на 40% превышает показатель за аналогичный период 2017 года. Портфель кредитов наличными ВТБ с начала года увеличился на 17%, превысив 1.078 трлн руб.



На сегодняшний день более 3 млн клиентов ВТБ пользуются потребительскими кредитами. Чаще всего займы оформляются на рефинансирование, ремонт и организацию путешествий в сезон отпусков.



Ежедневно ВТБ выдает более 4 тыс. кредитных карт. Рост среднего лимита по ним составил 23% и достиг 73 тыс. руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



"AK&M" от 07.11.2018