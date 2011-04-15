На Верхне-Мунском месторождении добыт первый крупный алмаз

АК "АЛРОСА" сообщила о добыче первого крупного алмаза ювелирного качества на Верхне-Мунском месторождении, запуск в эксплуатацию которого состоялся 31 октября. Об этом говорится в сообщении компании.



Прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным желтым оттенком был извлечён из руды трубки "Заполярная" - одной из четырёх кимберлитовых трубок, разрабатываемых на месторождении. Масса алмаза составляет 51.49 карат, а размеры - 23 х 22 х 15 мм. Ориентировочный возраст добытого кристалла свыше 350 млн лет.



"Это первый алмаз весом свыше 50 карат, добытый на Верхней Муне. Учитывая, что добыча здесь началась совсем недавно, это очень обнадеживающее событие, которое свидетельствует о хорошем потенциале месторождения, - говорит директор Удачнинского ГОКа Александр Махрачев, цитируемый в сообщении. - Несмотря на небольшие включения и трещины, алмаз, несомненно, ювелирного качества, и после огранки из него получится один или несколько бриллиантов с высокими характеристиками".



Верхне-Мунское месторождение алмазов находится на западе Якутии в 170 км. от города Удачный. На данный момент разведаны четыре кимберлитовые трубки: "Заполярная", "Деймос", "Новинка", "Комсомольская-Магнитная". Согласно расчетам, месторождение будет приносить порядка 1.8 млн карат алмазов в год, а его запасов будет достаточно для продолжения добычи в течение более 20 лет. Разработка Верхне-Мунского месторождения - крупнейший инвестиционный проект АЛРОСА. На этапе подготовки к началу добычи инвестиции в него составили около 16 млрд руб., а общие инвестиции, включая поддержание добычи до 2042 года, оцениваются в сумму порядка 60 млрд руб. Официальный запуск месторождения в промышленную эксплуатацию состоялся 31 октября 2018 года. Старт работам дал президент России Владимир Путин.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - с 4.69 млрд до 3.92 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" (ПАО, головная компания Группы АЛРОСА) по РСБУ за 9 месяцев 2018 года выросла на 21.7 млрд руб., или на 42% до 72.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 183.3 млрд руб., что более чем на 20 млрд руб., или на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлиял, прежде всего, рост средних цен реализации на алмазы ювелирного качества, а также ослабление рубля по отношению к доллару США.



"AK&M" от 07.11.2018