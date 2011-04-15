Ингосстрах выплатил свыше 2.2 млн руб. за повреждённое напольное покрытие

Ингосстрах выплатил страховое возмещение более чем на 2.2 млн руб. в рамках договора страхования ответственности клининговой компании. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошёл в Челябинске. В результате действий сотрудников страхователя во время уборки помещения было повреждено полимерное покрытие пола галереи в здании челябинского предприятия.



Ответственность клининговой компании, связанная с оказанием услуг по уборке (очистке) движимого и недвижимого имущества, прилегающих территорий, химической чистке и стирке белья, а также с уходом за зелеными насаждениями внутри и снаружи здания, была обеспечена страховой защитой Ингосстраха на сумму свыше 100 млн руб.



Программа страхования предусматривала защиту имущественных интересов страхователя, связанных с обязанностью возмещения причинённого вреда третьим лицам в результате возникновения ошибок, допущенных компанией при осуществлении застрахованной деятельности. Договор был заключен сроком на 1 год.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 07.11.2018