Kraft Heinz продаёт компании Parmalat своё канадское подразделение

Компания Kraft Heinz объявила о продаже канадского подразделения по производству сыров компании Parmalat. Об этом говорится в сообщении компании.



Сумма сделки составляет за 1.62 миллиарда канадских долларов (около $1.23 млрд).



Соглашение включает продажу брендов Cracker Barrel, P"tit Quebec и aMOOza! Kraft Heinz продаст производство в Инглсайде, провинция Онтарио, а также переведёт около 400 сотрудников в Parmalat.



Kraft Heinz - американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company.



Parmalat SpA - итальянская корпорация по производству молочных и других пищевых продуктов. Штаб-квартира компании находится в городке Коллеккьо (регион Эмилия-Романья).





AK&M "Рынок слияний и поглощений"