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07/11/2018
13:29

Kraft Heinz продаёт компании Parmalat своё канадское подразделение

Компания Kraft Heinz объявила о продаже канадского подразделения по производству сыров компании Parmalat. Об этом говорится в сообщении компании.

Сумма сделки составляет за 1.62 миллиарда канадских долларов (около $1.23 млрд).

Соглашение включает продажу брендов Cracker Barrel, P"tit Quebec и aMOOza! Kraft Heinz продаст производство в Инглсайде, провинция Онтарио, а также переведёт около 400 сотрудников в Parmalat.

Kraft Heinz - американский продовольственный концерн, возникший после слияния компаний Kraft Foods Inc. и H.J. Heinz Company.

Parmalat SpA - итальянская корпорация по производству молочных и других пищевых продуктов. Штаб-квартира компании находится в городке Коллеккьо (регион Эмилия-Романья).


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