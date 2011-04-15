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07/11/2018
13:36

С космодрома Гвианского космического центра осуществлён пуск РН "Союз-СТ-Б"

С космодрома Гвианского космического центра 7 ноября 2018 года в 03:47 MSK осуществлён пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с европейским метеорологическим космическим аппаратом MetOp-С. Об этом сообщил Роскосмос.

Запуск выполнен совместным расчётом российских и европейских специалистов.

Ровно через час, в 04:47 MSK, спутник штатно отделился от разгонного блока "Фрегат-М" и взят на управление.

MetOp-C - третий и последний спутник Европейской организации спутниковой метеорологии. Они необходимы для прогнозирования погоды на период от 12 часов до 10 дней. Первый и второй спутники этой серии были запущены в 2006 и 2012 году соответственно.


"AK&M" от 07.11.2018
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