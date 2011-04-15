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07/11/2018
13:46

Россия будет поставлять мясо птицы и молочную продукцию на рынок Китая

Россия будет поставлять мясо птицы и молочную продукцию на рынок Китая. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам заключения протоколов о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россией и Китаем.

Документы были подписаны Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.

В соответствии с документами, экспортные возможности на китайском направлении появляются у российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него.


"AK&M" от 07.11.2018
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