Россия будет поставлять мясо птицы и молочную продукцию на рынок Китая. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам заключения протоколов о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции между Россией и Китаем.



Документы были подписаны Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.



В соответствии с документами, экспортные возможности на китайском направлении появляются у российских птицеводов, производителей коровьего, козьего и овечьего молока, а также продукции из него.





"AK&M" от 07.11.2018