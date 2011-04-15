Россия и Китай будут совместно развивать сельское хозяйство на приграничных территориях

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу договорились о совместном развитии агропромышленного комплекса Дальнего Востока, Байкальского региона России и Северо-Востока Китая. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.



Подписание соответствующего плана состоялось 7 ноября в рамках встречи глав правительств России и Китая в Пекине.



Документ представляет собой комплексную программу взаимодействия в сфере АПК в приграничных регионах двух стран. План направлен на улучшение сельскохозяйственной инфраструктуры и уровня обеспечения оборудованием, развитие науки и техники, увеличение объемов производства основных продуктов.



Россия и Китай планируют развивать сотрудничество по ключевым направлениям агропромышленного комплекса. План, в частности, предусматривает взаимодействие по вопросу строительства ряда зерновых, маслоперерабатывающих, животноводческих и рыбохозяйственных комплексов. Страны намерены продвигать выращивание сои и риса, развивать овощеводство, молочное и мясное животноводство, а также свиноводство и птицеводство. Возможно создание унифицированных питомников и аквакультурных хозяйств, а также совместное наращивание производства продукции с высокой добавленной стоимостью.



Кроме того, стороны будут развивать агрологистическую инфраструктуру, а также сотрудничать по внедрению инновационных сельскохозяйственных технологий и научных разработок.



Как отметил Д.Патрушев, агропромышленный комплекс является важным направлением российско-китайского сотрудничества. "Инвестиции Китая в российское сельское хозяйство составляют более 13% от всего объема иностранных вложений КНР в данную отрасль", - подчеркнул глава Минсельхоза, добавив, что большую часть этих средств Китай направляет именно на развитие Дальнего Востока России.



По словам министра, сегодня в Дальневосточном федеральном округе сложились оптимальные условия для инвестиций, в том числе со стороны иностранных государств.





"AK&M" от 07.11.2018