Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/11/2018
14:28

Ингосстрах выплатил свыше 55 млн руб. собственнику коммерческой недвижимости

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере свыше 55 млн руб. собственнику коммерческой недвижимости. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

В результате сильного дождя произошло затопление и последующее разрушение пола парковки, принадлежащей страхователю, на площади более 2 тыс. кв. м. Помимо плит парковки, из-за затопления были частично повреждены оборудование и внутренняя отделка торгово-досугового центра "Планета" в Красноярске.

Имущество клиента застраховано Ингосстрахом на сумму свыше 8.8 млрд руб. Программа страхования предусматривает защиту от пожара, повреждений водой, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии, взрыва. Помимо этого, в страховое покрытие входят дополнительные расходы и перерыв коммерческой деятельности. Договор заключен сроком на 1 год.

Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2010 года.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 07.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100