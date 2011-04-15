Ингосстрах выплатил свыше 55 млн руб. собственнику коммерческой недвижимости

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере свыше 55 млн руб. собственнику коммерческой недвижимости. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В результате сильного дождя произошло затопление и последующее разрушение пола парковки, принадлежащей страхователю, на площади более 2 тыс. кв. м. Помимо плит парковки, из-за затопления были частично повреждены оборудование и внутренняя отделка торгово-досугового центра "Планета" в Красноярске.



Имущество клиента застраховано Ингосстрахом на сумму свыше 8.8 млрд руб. Программа страхования предусматривает защиту от пожара, повреждений водой, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, аварии, взрыва. Помимо этого, в страховое покрытие входят дополнительные расходы и перерыв коммерческой деятельности. Договор заключен сроком на 1 год.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2010 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 07.11.2018