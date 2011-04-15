ЦБ объявил учётную цену золота на 8 ноября - 2624.36 руб./г против 2619.94 руб./г на 7 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 8 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2624.36 руб./грамм
Серебро: - 31.24 руб./грамм
Платина: - 1861.41 руб./грамм
Палладий: - 2384.14 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
31.10 01.11 02.11 03.11 07.11
Золото 2579.92 2568.09 2581.97 2604.98 2619.94
Серебро 30.98 30.42 30.27 30.47 31.26
Платина 1761.54 1752.55 1789.92 1823.80 1843.73
Палладий 2296.55 2260.81 2288.05 2327.72 2405.97