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07/11/2018
15:30

Госдума запретила возврат скоропортящихся нереализованных продуктов производителю

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, запрещающий ритейлерам возвращать скоропортящиеся нереализованные продукты производителям. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Закон предполагает запрет на возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением не проданных продовольственных товаров для торговых сетей и для хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые сети.

Также устанавливается запрет для торговых сетей на навязывание поставщикам продовольственных товаров условий о возврате таких товаров, срок годности на которые установлен свыше 30 дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством РФ.

Предполагается установить и запрет на заключение между торговыми сетями и поставщиками договоров, содержащих условие о возврате поставщику продовольственных товаров, на которые срок годности установлен до 30 дней включительно, либо о замене таких товаров на такие же товары, либо о возмещении их стоимости, за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством РФ.


"AK&M" от 07.11.2018
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