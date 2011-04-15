СПбМТСБ меняет правила биржевой торговли для стабилизации топливного рынка

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) начала реализацию мероприятий по совершенствованию правил биржевой торговли нефтепродуктами с учётом поступающих предложений от участников биржевого рынка. Об этом говорится в сообщении биржи.



Вводятся повышенные ставки денежного обеспечения для участников торгов (трейдеров) - при продаже бензина и дизтоплива на базисах поставки франко-станция отправления нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Уровень обеспечения будет повышен вместе с размером неустойки, которую будет уплачивать компания-продавец (трейдер) в случае неисполнения биржевого договора;



Вносятся изменения в Правила допуска, запрещающих некоторым категориям участников торгов (посетители торгов) осуществлять реализацию товара в денежное обеспечение.



Вносятся изменения в Правила торгов с сокращением сроков подачи отгрузочной разнарядки до одного дня.



Упраздняются категории участников торгов "временный член секции", таким образом выступать в качестве брокеров смогут только участники, имеющие статусы "член биржи" и "член секции" в секции "Нефтепродукты".



Вводятся штрафные санкции за любые формы отказа от исполнения биржевого договора поставки.



Повышается плата за сверхнормативные заявки, устанавливается лимит использования удаленных рабочих мест на одного участника торгов, каждое последующее рабочее место будет устанавливаться по повышенному тарифу.



Вводится для участников торгов, осуществляющих продажи в денежное обеспечение (вторичные продажи), обязательную оплату транспортных расходов покупателями через клиринговую организацию по факту завершения поставки. Реализация данного предложения связана с программой взаимодействия биржи и РЖД в формате "биржа - оператор товарной поставки".



Биржа обратится к регуляторам с предложением о внесении изменений в законодательство и нормативные акты Банка России об организованных торгах, предусматривающих предоставление организатору торговли права полностью или частично приостанавливать допуск участника к организованным торгам без возникновения у организатора торговли обязательств по возмещению ущерба данному участнику торгов.



При этом СПбМТСБ считает целесообразным принять единообразные решения по регулированию рынка в отношении всех организаторов торгов на товарном рынке.



Указанные выше меры не являются исчерпывающими, в настоящее время готовятся дополнительные предложения во исполнение поручений Правительства РФ.



Одновременно СПбМТСБ отмечает важность дальнейшего развития биржевого рыночного механизма и предлагает его дальнейшее использование, с учетом изменения правил торгов и допуска, в качестве основного канала товарных интервенций со стороны российских нефтяных компаний-участников соглашений с Правительством, направленных на обеспечение бесперебойного снабжения и снижения стоимости топлива для российских потребителей.



Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, а также на срочном рынке. Биржа создана в мае 2008 года.



"AK&M" от 07.11.2018