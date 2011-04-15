АРБ не поддерживает идею принудительной реструктуризации ипотечных кредитов

Ассоциация российских банков, обсудив с банками - членами АРБ представленный Банком России на рассмотрение проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" (в части предоставления заёмщику права на изменение графика платежей), считает, что реструктуризация ипотечных кредитов на предлагаемых законопроектом условиях, будет иметь негативные последствия как для граждан-заёмщиков, так и для банковского бизнеса. Об этом говорится в сообщении АРБ.



В подготовленным АРБ заключении, направленном в ЦБ, отмечается, в частности, что предлагаемые законопроектом жесткие критерии формата реструктуризации ипотечных кредитов приведут к существенному увеличению стоимости кредитов для заемщиков. Необходимость проведения дополнительной индивидуальной оценки платёжеспособности заёмщиков также повлечет удорожание ипотеки.



Кроме того, предлагаемые законопроектом ограничения по сроку льготного периода и размерам платежей, выплачиваемых как в течение льготного периода, так и после его окончания, существенно сужают варианты урегулирования просроченной задолженности. А это, например, не даст заёмщикам при их желании и согласии банков устанавливать более короткие льготные периоды, что может быть очень востребовано заёмщиками.



Также данный законопроект негативно скажется на рынке секьюритизации ипотечных кредитов с учетом того, что условия секьюритизированных ипотечных кредитов не могут быть изменены.



"Более того, банками поставлена под сомнение безубыточность реструктуризации ипотечных кредитов на условиях, предусмотренных законопроектом", - подчёркивается в сообщении.





"AK&M" от 07.11.2018