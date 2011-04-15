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07/11/2018
18:35

Госдума поддержала ужесточение ответственности за подделку документов

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Уголовный кодекс, ужесточающий уголовную ответственность за подделку паспортов до 3 лет. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В настоящее время наказание за изготовление поддельных паспортов составляет до 2 лет.

Кроме того, за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, а равно использование заведомо поддельных паспортов, удостоверений или иных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также штампов, печатей, бланков, предусматривается наказание до одного года лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Госдума также приняла в первом чтении проект поправок в КоАП, предлагающий ужесточить штрафы сразу по статьям (19.11, 19.18, 19.23) о подделке документов, бланков, печатей, а также о предоставлении ложных сведений для получения паспортов и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

Так, штраф за сообщение ложных сведений (например, при подаче документов на заграничный паспорт) может возрасти: для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. По действующему КоАП административный штраф по данной статье составляет от 100 до 300 руб. для граждан, для должностных лиц - от 500 до 1 тыс. руб.

Оба законопроекта были внесены в Госдуму Правительством РФ.

"AK&M" от 07.11.2018
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